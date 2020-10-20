Россия старается вывести процесс карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло - Песков

Россия продолжает работу для прекращения боевых столкновений в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник в ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что лидеры Армении и Азербайджана готовы приехать в Россию для переговоров. Пескова спросили, ведется ли подготовка такой встречи.

"Продолжается работа для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Большего я сказать вам не могу", - заявил Песков.