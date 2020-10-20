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Карабахский конфликт 20.10.2020 15:31

Россия старается вывести процесс карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло - Песков

Россия продолжает работу для прекращения боевых столкновений в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник в ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что лидеры Армении и Азербайджана готовы приехать в Россию для переговоров. Пескова спросили, ведется ли подготовка такой встречи.

"Продолжается работа для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Большего я сказать вам не могу", - заявил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]