Россия старается вывести процесс карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло - Песков

Россия продолжает работу для прекращения боевых столкновений в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник в ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать сообщения о том, что лидеры Армении и Азербайджана готовы приехать в Россию для переговоров. Пескова спросили, ведется ли подготовка такой встречи.
"Продолжается работа для того, чтобы остановить боевые столкновения и вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Большего я сказать вам не могу", - заявил Песков.
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