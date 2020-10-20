Турция выводит войска с наблюдательных постов на северо-западе Сирии

Турция осуществляет вывод войск сразу с четырех наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, в частности из провинций Хама и Идлиб, сообщает портал "Аль-Масдар".
Согласно сообщению портала, турецкие военные во вторник утром приступили к выводу войск из города Морек, в котором располагался крупнейший турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама.
Отмечается, что за операцией наблюдали Сирийская арабская армия и российские вооруженные силы, которые обеспечивают безопасность на проезжей части в Хаме. Эта операция уже завершилась.
На видео, снятом местными журналистами, показано, как транспортные средства турецких войск направляются из Морека в район Джабаль аль-Завийя на юго-западе провинции Идлиб.
По данным "Аль-Масдара", вывод войск также осуществляется с трех наблюдательных постов в Идлибе.
Портал отмечает, что после вывода войск под контролем турецких военных останется лишь несколько точек на территории Сирии.
Однако, как сообщает "Аль-Масдар", ссылаясь на источник в сирийской армии, Турция выведет войска и из остальных наблюдательных пунктов, поскольку Россия настаивает на том, чтобы Анкара покинула территорию на северо-западе Сирии, окруженную Сирийской арабской армией.
Турция приступила к выводу войск спустя недели после протестов, вспыхнувших близ турецких военных постов в Сирии.
Наблюдательные посты были окружены сирийской армией после операций в Хаме и Идлибе.
В соответствии с сочинским меморандумом, Турция создала 12 наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии. Однако, по данным "Аль-Масдара", в действительности Анкара установила более 50 наблюдательных пунктов.
Минская группа ОБСЕ не предложила реальных инициатив по урегулированию карабахского конфликта - спикер турецкого парламента
Россия старается вывести процесс карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло - Песков
Большинство россиян за нейтралитет Москвы в карабахском конфликте - опрос
Yelo Bank сократил в январе-сентябре активы на 8,8%
ЦБ АЗЕРБАЙДЖАНА С 1 ЯНВАРЯ 2021Г ВВЕДЕТ В ОБРАЩЕНИЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 1, 5 И 50 МАНАТ НОВОГО ДИЗАЙНА
США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток 2" - Госдеп
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн - университет Хопкинса
Европейский регулятор назвал незаконной тактику Google в ходе рекламных аукционов
Часть труппы «Ла Скала» отправили на карантин из-за COVID-19
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение