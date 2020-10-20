Турция выводит войска с наблюдательных постов на северо-западе Сирии

Турция осуществляет вывод войск сразу с четырех наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, в частности из провинций Хама и Идлиб, сообщает портал "Аль-Масдар".

Согласно сообщению портала, турецкие военные во вторник утром приступили к выводу войск из города Морек, в котором располагался крупнейший турецкий наблюдательный пункт в провинции Хама.

Отмечается, что за операцией наблюдали Сирийская арабская армия и российские вооруженные силы, которые обеспечивают безопасность на проезжей части в Хаме. Эта операция уже завершилась.

На видео, снятом местными журналистами, показано, как транспортные средства турецких войск направляются из Морека в район Джабаль аль-Завийя на юго-западе провинции Идлиб.

По данным "Аль-Масдара", вывод войск также осуществляется с трех наблюдательных постов в Идлибе.

Портал отмечает, что после вывода войск под контролем турецких военных останется лишь несколько точек на территории Сирии.

Однако, как сообщает "Аль-Масдар", ссылаясь на источник в сирийской армии, Турция выведет войска и из остальных наблюдательных пунктов, поскольку Россия настаивает на том, чтобы Анкара покинула территорию на северо-западе Сирии, окруженную Сирийской арабской армией.

Турция приступила к выводу войск спустя недели после протестов, вспыхнувших близ турецких военных постов в Сирии.

Наблюдательные посты были окружены сирийской армией после операций в Хаме и Идлибе.

В соответствии с сочинским меморандумом, Турция создала 12 наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии. Однако, по данным "Аль-Масдара", в действительности Анкара установила более 50 наблюдательных пунктов.