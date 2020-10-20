Лукашенко обещает принимать важные для страны решения только после одобрения народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народом, решений по важным вопросам, включая конституционную реформу.
"Пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит - так и будет", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
И если народ решит идти в НАТО, подчеркнул президент, то республика войдет в этот альянс. "Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране", - заявил он.
Лукашенко добавил, что ни у кого из "так называемой элиты" не должно быть заблуждений, что "мы тут что-то смудрим".
"Особенно по Конституции (. . .). Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - резюмировал президент.
Артиллерия Азербайджана уничтожила подразделения ВС Армении на Губадлинском направлении - Минобороны
ПВО Азербайджана уничтожили еще один армянский беспилотник – Минобороны
Русснефть в октябре возобновит бурение на Варьеганском блоке, которое приостанавливалось из-за ОПЕК+
Нефть дешевеет на опасениях из-за коронавируса, Brent - $42,23 за баррель
ФРС не будет спешить с введением собственной цифровой валюты - Пауэлл
УЕФА временно приостанавливает проведение матчей в Армении и Азербайджане из-за конфликта в Нагорном Карабахе
В Азербайджане за сутки выявлено 584 новых случая COVID-19, 5 человек скончались
Риск заражения коронавирусом в самолете минимален - исследование
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение