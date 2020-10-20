Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.83 -0.05 Brent 42.62 -0.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.10.2020 22:32

Лукашенко обещает принимать важные для страны решения только после одобрения народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народом, решений по важным вопросам, включая конституционную реформу.

"Пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит - так и будет", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

И если народ решит идти в НАТО, подчеркнул президент, то республика войдет в этот альянс. "Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране", - заявил он.

Лукашенко добавил, что ни у кого из "так называемой элиты" не должно быть заблуждений, что "мы тут что-то смудрим".

"Особенно по Конституции (. . .). Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - резюмировал президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ПЕРЕМЕНЫ, НАРОД


Похожие новости


Внутренняя ситуация в Белоруссии осложнена извне - Лукашенко Лукашенко в поздравлении Путину назвал его надежным другом Белоруссии Лукашенко пригрозил "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии МИД Украины: "Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Белоруссии США не считают Лукашенко законным президентом Белоруссии Тихановская называет инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя - избранным лидером

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]