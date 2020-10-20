Лукашенко обещает принимать важные для страны решения только после одобрения народом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что ни он, ни другие властные структуры не будут принимать в одиночку, без одобрения народом, решений по важным вопросам, включая конституционную реформу.

"Пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит - так и будет", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

И если народ решит идти в НАТО, подчеркнул президент, то республика войдет в этот альянс. "Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране", - заявил он.

Лукашенко добавил, что ни у кого из "так называемой элиты" не должно быть заблуждений, что "мы тут что-то смудрим".

"Особенно по Конституции (. . .). Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют", - резюмировал президент.