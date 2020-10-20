ASB сократил в январе-сентябре активы на 5,1%, прибыль – на 22,8%

Активы «Азербайджанского промышленного банка» (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 сентября 2020 года составляют 935,153 млн манатов, что на 5,1% меньше показателя на конец 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на конец сентября равен 345,177 млн манатов (рост с начала года на 4,2% - ИФ). При этом в структуре активов наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки – 450,123 млн манатов (спад на 17,1%).

Обязательства банка на 30 сентября 2020 года составляют 831,225 млн манатов (спад на 6,1%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 662,269 млн манатов (спад на 7,4%).

Капитал банка на 30 сентября 2020 года равен 103 млн 928,65 тыс. манатов (рост на 4,3%), уставный капитал – 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности в январе-сентябре 2020 года составила 5 млн 130,04 тыс. манатов (спад на 22,8% по сравнению с показателем на конец сентября 2019 года -ИФ).

ОАО «Азербайджанский промышленный банк» создан в 1996 году и является 6-ым банком Азербайджана крупнейших по объему активов банков страны.

А.Мамедов