Соединенные Штаты вслед за Беларусью и Киргизией готовят "революционный" сценарий в Молдове, где в ноябре состоятся президентские выборы, считают в Службе внешней разведки РФ.
"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента", - говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина, распространенном пресс-службой ведомства.
По его словам, США не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.
"Оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", - отметил глава СВР.
Кроме того, по его словам, аффилированные с США НПО и СМИ распространяют недостоверную информацию о планах властей прибегнуть к фальсификациям.
"Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами", - говорится в заявлении.
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