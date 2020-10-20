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СНГ 20.10.2020 16:45

США готовят "революционный" сценарий для Молдовы - глава СВР

Соединенные Штаты вслед за Беларусью и Киргизией готовят "революционный" сценарий в Молдове, где в ноябре состоятся президентские выборы, считают в Службе внешней разведки РФ.

"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента", - говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина, распространенном пресс-службой ведомства.

По его словам, США не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

"Оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", - отметил глава СВР.

Кроме того, по его словам, аффилированные с США НПО и СМИ распространяют недостоверную информацию о планах властей прибегнуть к фальсификациям.

"Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами", - говорится в заявлении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СВР, МОЛДАВИЯ, СЦЕНАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]