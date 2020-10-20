Минская группа ОБСЕ не предложила реальных инициатив по урегулированию карабахского конфликта - спикер турецкого парламента

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху "переживает смерть мозга", заявил во вторник спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

"Минская группа на сегодняшний день не выступила ни с одной реальной инициативой по урегулированию проблемы", - сказал Шентоп, выступая в парламенте Азербайджана.

"Кроме того, одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая не в курсе 51-й статьи Устава ООН о праве на самооборону, обвинила Турцию и Азербайджан в атаке на Нагорный Карабах, который является составной частью Азербайджана. Выражаясь термином лидера этой страны, Минская группа переживает смерть мозга", - отметил спикер.

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, США и Франция.

В прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в одном из интервью о "смерти мозга" у НАТО.