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Карабахский конфликт 20.10.2020 16:53

Минская группа ОБСЕ не предложила реальных инициатив по урегулированию карабахского конфликта - спикер турецкого парламента

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху "переживает смерть мозга", заявил во вторник спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

"Минская группа на сегодняшний день не выступила ни с одной реальной инициативой по урегулированию проблемы", - сказал Шентоп, выступая в парламенте Азербайджана.

"Кроме того, одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая не в курсе 51-й статьи Устава ООН о праве на самооборону, обвинила Турцию и Азербайджан в атаке на Нагорный Карабах, который является составной частью Азербайджана. Выражаясь термином лидера этой страны, Минская группа переживает смерть мозга", - отметил спикер.

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются Россия, США и Франция.

В прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в одном из интервью о "смерти мозга" у НАТО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАРАБАХ, ОБСЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]