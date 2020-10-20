Yelo Bank сократил в январе-сентябре активы на 8,8%

Азербайджанский «Yelo Bank» (ранее ИКБ «Никойл»), контролируемый главой российской НК «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, сократил в январе-сентябре 2020 года активы на 8,8% - до 442 млн 209,17 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2020 года составил 319 млн 569,4 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 5%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 388 млн 109,84 тыс. манатов (спад на 7%).

Депозиты в банке на начало октября 2020 года равны 286 млн 765,77 манатов (спад на 8,7%).

Капитал банка на 30 сентября 2020 года составил 54 млн 99,33 тыс. манатов (спад на 19,5%), уставный капитал - 358 млн манатов (рост на 2,9%).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в отчетный период составила 23 млн 192,75 тыс. манатов (рост в 14,3 раза по сравнению с аналогичным периодом).

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.

А.Мамедов