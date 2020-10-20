Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт меди на 15%, золота - снизила на 5%

Грузия в январе-сентябре 2020 года экспортировала 322,1 тыс. тонн медной руды и концентрата, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, экспорт золота снизился на 5% - до 1,9 тонны, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.
Общий объем экспорта этой продукции в денежном выражении за девять месяцев текущего года составил $610,5 млн - на 15,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.
Экспортная выручка компании JSC RMG Copper (ранее - ОАО "Маднеули"), занимающейся добычей медной руды и производством концентрата, увеличилась на 14,1% - до $541,7 млн, компании RMG Gold (ранее - ООО "Кварцит"), единственного в Грузии производителя и экспортера золота, выросла на 29,5%, до $68,8 млн.
В общем объеме экспорта страны доля выручки от поставок золота и меди за отчетный период составила 25,4% против 19,3% в январе-сентябре 2019 года. В том числе на долю медной руды и концентрата пришлось 22,5% всей экспортной выручки против 17,4%, в результате чего эта продукция, как и в прошлом году, заняла первое место среди основных экспортных товаров страны, а на долю золота - 2,9% (против 1,9%).
Как сообщалось, в 2019 году экспорт из Грузии медной руды и концентрата составил 374,4 тыс. тонн (рост за год на 9,9%), золота - 2,6 тонны (снижение на 10,3%).
RMG Gold и RMG Copper разрабатывают Маднеульское и Сакдрисское месторождения полиметаллов на юге Грузии и находятся под единым корпоративным управлением. В июне 2012 года российское АО "Капитал групп" (Capital Group) приобрело активы "Маднеули" и "Кварцита" у горнодобывающей компании GeoProMining (GPM) за $120 млн. В сентябре того же года Rich Metals Group (RMG), входящая в "Капитал групп", сменила названия грузинских компаний.
АО "Капитал групп" основали российские бизнесмены Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий (совладельцы торговой сети "О`Кей") и бывшие совладельцы банка "Санкт-Петербург". В группу входит также горнорудный актив, работающий в Армении.
Путин и Макрон обсудили Карабах
ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА ВС Армении летевший в направлении Гянджи – Минобороны
Боев на Худаферинском направлении нет – Минобороны Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 584 новых случая COVID-19, 5 человек скончались
Риск заражения коронавирусом в самолете минимален - исследование
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
США готовы немедленно провести переговоры с РФ по контролю над вооружениями - госдеп
Лукашенко назвал "опасным заблуждением" стремление молодежи попасть во власть без опыта
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение