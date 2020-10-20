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Бизнес и законодательство 20.10.2020 17:09

Грузия в январе-сентябре увеличила экспорт меди на 15%, золота - снизила на 5%

Грузия в январе-сентябре 2020 года экспортировала 322,1 тыс. тонн медной руды и концентрата, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, экспорт золота снизился на 5% - до 1,9 тонны, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.

Общий объем экспорта этой продукции в денежном выражении за девять месяцев текущего года составил $610,5 млн - на 15,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.

Экспортная выручка компании JSC RMG Copper (ранее - ОАО "Маднеули"), занимающейся добычей медной руды и производством концентрата, увеличилась на 14,1% - до $541,7 млн, компании RMG Gold (ранее - ООО "Кварцит"), единственного в Грузии производителя и экспортера золота, выросла на 29,5%, до $68,8 млн.

В общем объеме экспорта страны доля выручки от поставок золота и меди за отчетный период составила 25,4% против 19,3% в январе-сентябре 2019 года. В том числе на долю медной руды и концентрата пришлось 22,5% всей экспортной выручки против 17,4%, в результате чего эта продукция, как и в прошлом году, заняла первое место среди основных экспортных товаров страны, а на долю золота - 2,9% (против 1,9%).

Как сообщалось, в 2019 году экспорт из Грузии медной руды и концентрата составил 374,4 тыс. тонн (рост за год на 9,9%), золота - 2,6 тонны (снижение на 10,3%).

RMG Gold и RMG Copper разрабатывают Маднеульское и Сакдрисское месторождения полиметаллов на юге Грузии и находятся под единым корпоративным управлением. В июне 2012 года российское АО "Капитал групп" (Capital Group) приобрело активы "Маднеули" и "Кварцита" у горнодобывающей компании GeoProMining (GPM) за $120 млн. В сентябре того же года Rich Metals Group (RMG), входящая в "Капитал групп", сменила названия грузинских компаний.

АО "Капитал групп" основали российские бизнесмены Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий (совладельцы торговой сети "О`Кей") и бывшие совладельцы банка "Санкт-Петербург". В группу входит также горнорудный актив, работающий в Армении.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗОЛОТО, МЕДЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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