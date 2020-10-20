США готовы немедленно провести переговоры с РФ по контролю над вооружениями - госдеп

Американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями, заявила представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Мы ценим, что РФ готова попытаться достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это (вести переговоры по соглашению - ИФ)", - приводит ее слова The Wall Street Journal.