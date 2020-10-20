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Здравоохранение 20.10.2020 17:36

В Азербайджане за сутки выявлено 584 новых случая COVID-19, 5 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 584 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 45 тыс. 879, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 331 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 635 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 272 человек (+128 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 4 тыс. 972 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,028 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 241 тыс. 664 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]