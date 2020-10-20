В Азербайджане за сутки выявлено 584 новых случая COVID-19, 5 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 584 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 45 тыс. 879, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 331 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 635 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 272 человек (+128 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 4 тыс. 972 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,028 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 241 тыс. 664 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде