В Азербайджане за сутки выявлено 584 новых случая COVID-19, 5 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 584 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 45 тыс. 879, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 331 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 635 человек.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 272 человек (+128 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 4 тыс. 972 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,028 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 241 тыс. 664 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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