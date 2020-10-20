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Карабахский конфликт 20.10.2020 17:50

В результате обстрела армянскими ВС Тертерского района погибло 2 человека, 1 ранен - Генпрокуратура

Генпрокуратура сообщает о погибших и раненных мирных граждан в результате ракетно-артиллерийского обстрела армянскими ВС территории Тертерского района.

«Утром 20 октября 2020 года вооруженные силы Армении начали обстрел Тертерского района с разных направлений тяжелыми ракетами и артиллерией. Примерно в 15:00 в результате попадания снаряда в частный дом в селе Джамилли погибли Анар Исаклы, 1994 г.р., и Анар Гулиев, 1984 г.р. Муров Шабанов 1972 г.р. был немедленно госпитализирован с ранениями различной степени», - отмечается в сообщении.

В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в сложившейся ситуации. Таким образом, с 27 сентября число погибших мирных граждан составило 63, раненных – 292.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]