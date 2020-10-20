ВС Армении подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу Горанбойский и Тертерский районы - Минобороны

Вооруженные силы Армении подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу Горанбойский и Тертерский районы Азербайджана, сообщает министерство обороны.

«20 октября с 17.00 по бакинскому времени ВС Армении подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу Горанбойский и Тертерский районы Азербайджана», - отмечается в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков