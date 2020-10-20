Боев на Худаферинском направлении нет – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявления армянской стороны о боях в Худаферинском направлении.
«Распространенное министерством обороны Армении сообщение о том, что боевые действия ведутся на Худаферинском направлении является абсурдом и не нуждается даже в комментарии. Эта дезинформация направлена на частичное снижение страха, царящего в армянском обществе»,- отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Б.Рустамбеков
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