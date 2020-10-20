Нефть дешевеет на опасениях из-за коронавируса, Brent - $42,23 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник снова перешли к снижению на опасениях из-за скачка заболеваемости коронавирусом в некоторых странах.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $42,23 за баррель, что на $0,4 (0,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,40 за баррель, что на $0,43 (1,05%) ниже уровня предыдущей сессии. Срок действия ноябрьских фьючерсов на WTI завершается во вторник. Более активные декабрьские контракты во вторник теряют в цене $0,44 (1,07%), торгуясь на уровне $40,6 за баррель.
Ранее в ходе торгов нефтяные цены временно повышались на фоне надежд на принятие новых мер поддержки экономики США.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин в понедельник продолжили сближать свои позиции по новому пакету экономических стимулов, сообщил пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл. Во вторник истекает срок, который спикер нижней палаты Конгресса отвела на согласование неурегулированных вопросов с Белым домом.
Оптимизм инвесторов также был связан с заявлением главы фармкомпании Moderna Стефана Банселя, который сказал The Wall Street Journal, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Moderna, может быть одобрена для применения в США уже в декабре.
В понедельник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил приверженность стран ОПЕК+ достижению полного соответствия и восполнению любых пробелов в планах компенсации недосокращённых ранее объемов производства нефти. Комитет рекомендовал всем странам, участвующим в соглашении, активизировать свои усилия по сдаче "долгов" для скорейшей балансировки рынка и "предотвращения неоправданной задержки в этом процессе".
Несмотря на информацию в СМИ в преддверии заседания о том, что якобы Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года, такая опция комитетом не обсуждалась. Это было интерпретировано трейдерами как сигнал того, что нефтедобывающие страны устраивает текущий уровень цен на нефть, пишет Dow Jones.
Тем временем аналитики JBC Energy считают, что "на фоне восстановления добычи в Ливии сдерживание предложения ОПЕК в целом, скорее всего, останется головной болью организации в ближайшие месяцы".
"К следующему заседанию JMMC, которое запланировано на середину ноября, может возникнуть необходимость принятия трудных решений", - приводит слова экспертов MarketWatch.
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