В Иране за сутки выявили рекордные 5 тыс. новых случаев COVID-19

В Иране за минувшие сутки зарегистрировали более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают иранские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.
Данный показатель стал самым большим для Ирана за время пандемии. Общее число заболевших за время пандемии в стране составляет 539 тыс. человек.
За сутки в стране впоследствии заражения коронавирусом в Иране скончались 322 человека. Днем ранее этот показатель составил 377 человек.
Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии сообщил, что распространение вируса увеличивается в 12 провинциях, в том числе в Тегеране.
Президент страны Хасан Рухани в понедельник заявил, что Иран "сейчас переживает более мощную волну коронавируса" и призвал Минздрав увеличить количество тестирования.
Иран считается одной из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса страной на Ближнем Востоке. С начала вспышки в Иране зафиксировали 31 тыс. летальных исходов от COVID-19.
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