Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.83 -0.05 Brent 42.62 -0.31

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.10.2020 20:05

В Иране за сутки выявили рекордные 5 тыс. новых случаев COVID-19

В Иране за минувшие сутки зарегистрировали более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают иранские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Данный показатель стал самым большим для Ирана за время пандемии. Общее число заболевших за время пандемии в стране составляет 539 тыс. человек.

За сутки в стране впоследствии заражения коронавирусом в Иране скончались 322 человека. Днем ранее этот показатель составил 377 человек.

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии сообщил, что распространение вируса увеличивается в 12 провинциях, в том числе в Тегеране.

Президент страны Хасан Рухани в понедельник заявил, что Иран "сейчас переживает более мощную волну коронавируса" и призвал Минздрав увеличить количество тестирования.

Иран считается одной из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса страной на Ближнем Востоке. С начала вспышки в Иране зафиксировали 31 тыс. летальных исходов от COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


В Иране вновь зарегистрировали высокую смертность среди заболевших COVID-19 за сутки В Иране за сутки зарегистрировали более 4 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 Почти 4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иране за сутки, более 230 человек скончались

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]