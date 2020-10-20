В Иране за сутки выявили рекордные 5 тыс. новых случаев COVID-19

В Иране за минувшие сутки зарегистрировали более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают иранские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Данный показатель стал самым большим для Ирана за время пандемии. Общее число заболевших за время пандемии в стране составляет 539 тыс. человек.

За сутки в стране впоследствии заражения коронавирусом в Иране скончались 322 человека. Днем ранее этот показатель составил 377 человек.

Пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии сообщил, что распространение вируса увеличивается в 12 провинциях, в том числе в Тегеране.

Президент страны Хасан Рухани в понедельник заявил, что Иран "сейчас переживает более мощную волну коронавируса" и призвал Минздрав увеличить количество тестирования.

Иран считается одной из наиболее пострадавших во время пандемии коронавируса страной на Ближнем Востоке. С начала вспышки в Иране зафиксировали 31 тыс. летальных исходов от COVID-19.