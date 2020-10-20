ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА ВС Армении летевший в направлении Гянджи – Минобороны

Силы противовоздушной обороны Азербайджана уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении летевший в сторону города Гянджа, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«20 октября в вечерние часы ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА ВС Армении летевший в сторону города Гянджа», - отмечается в сообщении министерства.

Б.Рустамбеков