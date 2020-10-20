Путин и Макрон обсудили Карабах

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в телефонном разговоре Карабах, сообщила пресс-служба Кремля.
"Детально обсуждено развитие ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахской проблемы", - говорится в сообщении.
"Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договоренностей о прекращении огня", - отмечается в сообщении.
Подчеркнута готовность к продолжению тесной координации России и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН, сообщила пресс-служба Кремля.
Условлено о контактах на различных уровнях.
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