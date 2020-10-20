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Дальнее зарубежье 20.10.2020 21:36

В Берлине ужесточили правила ношения масок

В Берлине на фоне борьбы с распространением коронавируса ужесточили правила ношения масок - теперь их нужно носить всюду, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, соответствующее решение принял городской сенат во вторник.

"В свете возможного локдауна у политиков немного возможностей это предотвратить... Правила не упали с неба и не были изобретены политиками, они основаны на консультациях с учеными и опыте, накопленном по всему миру", - заявил журналистам бургомистр города Михаэль Мюллер.

Согласно новым правилам, маски нужно будет носить помимо общественного транспорта на улицах, рынках, в толпе, в очередях - везде, где соблюдение дистанции невозможно. До сих пор в Берлине обязательным было ношение масок в магазинах и в общественном транспорте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, КОРОНАВИРУС, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]