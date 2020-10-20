В Берлине ужесточили правила ношения масок

В Берлине на фоне борьбы с распространением коронавируса ужесточили правила ношения масок - теперь их нужно носить всюду, где невозможно соблюдать дистанцию в 1,5 метра, соответствующее решение принял городской сенат во вторник.
"В свете возможного локдауна у политиков немного возможностей это предотвратить... Правила не упали с неба и не были изобретены политиками, они основаны на консультациях с учеными и опыте, накопленном по всему миру", - заявил журналистам бургомистр города Михаэль Мюллер.
Согласно новым правилам, маски нужно будет носить помимо общественного транспорта на улицах, рынках, в толпе, в очередях - везде, где соблюдение дистанции невозможно. До сих пор в Берлине обязательным было ношение масок в магазинах и в общественном транспорте.
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