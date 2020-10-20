Артиллерия Азербайджана уничтожила подразделения ВС Армении на Губадлинском направлении - Минобороны

Вооруженные силы Азербайджана на Губадлинском направлении уничтожили подразделения вооруженных сил Армении, сообщает министерство обороны.

В ходе боев на на Губадлинском направлении артиллерийские подразделения Азербайджанской Армии уничтожили подразделения вооруженных сил Армении», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Б.Рустамбеков