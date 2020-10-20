УЕФА временно приостанавливает проведение матчей в Армении и Азербайджане из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно приостановить проведение матчей клубов и национальных сборных на территории Армении и Азербайджана, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью в нагорно-карабахском регионе, исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение, что матчи клубных и национальных команд УЕФА не будут проводиться в Армении и Азербайджане до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

"После тщательного наблюдения за ситуацией, которая начала развиваться в конце сентября и уже привела к переносу матча плей-офф Лиги Европы и двух матчей Лиги наций на нейтральные поля, УЕФА считает, что в настоящее время нет условий для проведения матчей в этих странах", - отмечается там же.

Федерацию футбола Армении, Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана и их соответствующие клубы попросят предложить альтернативные места проведения своих домашних игр.

Подчеркивается, что принятое решение "не повлияет на планируемое проведение матчей ЕВРО-2020 в Баку в июне следующего года".