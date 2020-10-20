Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.83 -0.05 Brent 42.62 -0.31

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 20.10.2020 22:54

УЕФА временно приостанавливает проведение матчей в Армении и Азербайджане из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно приостановить проведение матчей клубов и национальных сборных на территории Армении и Азербайджана, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Учитывая напряженную ситуацию с безопасностью в нагорно-карабахском регионе, исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение, что матчи клубных и национальных команд УЕФА не будут проводиться в Армении и Азербайджане до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

"После тщательного наблюдения за ситуацией, которая начала развиваться в конце сентября и уже привела к переносу матча плей-офф Лиги Европы и двух матчей Лиги наций на нейтральные поля, УЕФА считает, что в настоящее время нет условий для проведения матчей в этих странах", - отмечается там же.

Федерацию футбола Армении, Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана и их соответствующие клубы попросят предложить альтернативные места проведения своих домашних игр.

Подчеркивается, что принятое решение "не повлияет на планируемое проведение матчей ЕВРО-2020 в Баку в июне следующего года".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, УЕФА, МАТЧИ, ПРИОСТАНОВКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]