Президент Бразилии верит, что Трамп останется президентом США на второй срок

Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник заявил, что верит в победу Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США и хотел бы присутствовать на его инаугурации.

"Если Богу угодно, я надеюсь, что смогу присутствовать на инаугурации президента США, который вскоре будет переизбран", - приводят латиноамериканские СМИ слова Болсонару.

"У меня нет необходимости скрывать свое мнение, ведь оно идет от сердца", - добавил президент Бразилии.

"Я говорю это искренне, так как уважаю американский народ и помню то уважение, которое к нам проявляет Дональд Трамп", - отметил Болсонару.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен в настоящее время находится с визитом в столице Бразилии.