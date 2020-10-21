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Дальнее зарубежье 21.10.2020 09:47

Президент Бразилии верит, что Трамп останется президентом США на второй срок

Президент Бразилии Жаир Болсонару во вторник заявил, что верит в победу Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах в США и хотел бы присутствовать на его инаугурации.

"Если Богу угодно, я надеюсь, что смогу присутствовать на инаугурации президента США, который вскоре будет переизбран", - приводят латиноамериканские СМИ слова Болсонару.

"У меня нет необходимости скрывать свое мнение, ведь оно идет от сердца", - добавил президент Бразилии.

"Я говорю это искренне, так как уважаю американский народ и помню то уважение, которое к нам проявляет Дональд Трамп", - отметил Болсонару.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен в настоящее время находится с визитом в столице Бразилии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]