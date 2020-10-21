ЦИК Киргизии назначила повторные парламентские выборы на 20 декабря

Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила на 20 декабря повторные выборы в парламент страны, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского ЦИК.

"ЦИК Киргизии в ходе сегодняшнего заседания приняла решение назначить повторные выборы в парламент на 20 декабря", - сказал представитель пресс-службы.

"С сегодняшнего дня ЦИК начинает подготовку к выборам, предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 млн сомов ($5,6 млн)", - отметил собеседник агентства.

16 октября глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, что повторные выборы в парламент Киргизии, ориентировочно, могут пройти 20 декабря, а досрочные выборы президента - 17 января.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

По действующему законодательству, повторные выборы в парламент в Киргизии назначаются ЦИК в течение месяца и должны пройти в течение двух месяцев.