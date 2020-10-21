Нефть дешевеет на данных API о запасах в США, Brent - $42,87 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду опускаются на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $42,87 за баррель, что на $0,29 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,54 (1,3%), до $43,16 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,47 за баррель, что на $0,23 (0,55%) ниже уровня предыдущей сессии. Накануне декабрьский контракт прибавил в цене $0,64 (1,6%) и достиг $41,7 за баррель. Ноябрьский фьючерс на WTI, срок действия которого истек во вторник, завершил торги ростом на $0,63 (1,5%).
API во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 18:30.
Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как отмечает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.
Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.
"Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.
Азербайджанские военные уничтожили батальон 556-го полка ВС Армении в Карабахе
Президент Армении летит в Брюссель, где встретится с генсеком НАТО, главой дипломатии ЕС
В Баку опровергли заявление Еревана о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе
Apple остается самым дорогим брендом в мире 8-й год подряд - Interbrand
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн - университет Хопкинса
УЕФА временно приостанавливает проведение матчей в Армении и Азербайджане из-за конфликта в Нагорном Карабахе
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Кравчук назвал четыре условия для достижения мира в Донбассе и его реинтеграции
ЦИК Киргизии назначила повторные парламентские выборы на 20 декабря
Фон дер Ляйен и Конте заявили о необходимости новой миграционной политики ЕС
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение