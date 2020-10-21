Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 21 октября ЦБА установил 2,0141 манат/1EUR (20 октября - 2,0021 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 октября установил 0,022 манат/1RUB (20 октября - 0,0219 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков