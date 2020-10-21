Мир в Нагорном Карабахе возможен лишь путем переговоров - экс-президент Армении

Реальный мир в Нагорном Карабахе может установиться лишь путем переговоров, а нынешняя война является безумием, считает бывший президент Армении Серж Саргсян.
"Со стратегической точки зрения эта война является безумием. ВС Азербайджана используют весь арсенал вооружения, в том числе, присланные из Турции беспилотники и наемников, однако за прошедшие три недели им удалось вклиниться вглубь лишь на одном направлении, и это еще не означает окончания войны", - сказал Саргсян в интервью Independent.
По его словам, реальный мир возможен лишь путем переговоров.
Он также отметил, что действующий премьер-министр Армении не пошел по пути, "по которому мы успешно шли долгое время, и решил, как он выразился, начать переговоры с собственной точки".
"Прямые переговоры с Алиевым являются грубой ошибкой. Азербайджан никогда не согласится с независимостью Нагорного Карабаха, и международная практика показывает, что реализация права на самоопределение происходит лишь посредством определенного принуждения со стороны посредников", - отметил Саргсян.
По мнению Саргсяна, подобные подходы к переговорному процессу являются краеугольными, и "именно поэтому после двух сроков президентства я согласился избираться на пост премьер-министра Армении, поскольку был уверен, что смена главных переговорщиков приведет к катастрофическим последствиям".
Саргсян также сообщил, что он и его команда несколько раз обращались к действующему руководству Армении и президенту Нагорного Карабаха, предлагая свои услуги.
"Но с сожалением должен отметить, что они не связались с нами. Армения столкнулась с внешней агрессией и необходима внутренняя сплоченность", - сказал Саргсян.
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