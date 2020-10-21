В Баку опровергли заявление Еревана о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление армянской стороны о якобы сбитом самолете вооруженных сил Азербайджана в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Информация министерства обороны Армении о сбитом самолете ВВС Азербайджана не соответствует действительности и является очередным плодом воображения военной пропагандисткой машины Армении», - отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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