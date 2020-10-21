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Карабахский конфликт 21.10.2020 10:30

В Баку опровергли заявление Еревана о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление армянской стороны о якобы сбитом самолете вооруженных сил Азербайджана в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Информация министерства обороны Армении о сбитом самолете ВВС Азербайджана не соответствует действительности и является очередным плодом воображения военной пропагандисткой машины Армении», - отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, САМОЛЕТ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]