Президент Армении летит в Брюссель, где встретится с генсеком НАТО, главой дипломатии ЕС

Президент Армении Армен Саркисян отправился с рабочим визитом в Брюссель, где запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

Встречи пройдут по инициативе президента Армении, сообщает в среду его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в Брюсселе "Саркисян намерен обсудить развязанную против Карабаха агрессию Азербайджана и вовлеченность Турции, а также факты ракетных обстрелов со стороны Азербайджана населенных пунктов на территории Армении".

"Ожидается, что со стороны руководства НАТО и европейских структур будет сделано все возможное для прекращения боевых действия со стороны Азербайджана и члена НАТО - Турции, что позволит реализовать достигнутые договоренности о перемирии", - отметили в пресс-службе президента Армении.