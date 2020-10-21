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Карабахский конфликт 21.10.2020 10:35

Президент Армении летит в Брюссель, где встретится с генсеком НАТО, главой дипломатии ЕС

Президент Армении Армен Саркисян отправился с рабочим визитом в Брюссель, где запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

Встречи пройдут по инициативе президента Армении, сообщает в среду его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в Брюсселе "Саркисян намерен обсудить развязанную против Карабаха агрессию Азербайджана и вовлеченность Турции, а также факты ракетных обстрелов со стороны Азербайджана населенных пунктов на территории Армении".

"Ожидается, что со стороны руководства НАТО и европейских структур будет сделано все возможное для прекращения боевых действия со стороны Азербайджана и члена НАТО - Турции, что позволит реализовать достигнутые договоренности о перемирии", - отметили в пресс-службе президента Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БРЮССЕЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]