Азербайджанские военные уничтожили батальон 556-го полка ВС Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении батальона 556-го полка ВС Армении на Джабраильском направлении фронта.

«В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией в ходе боевых действий на Джабраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении. Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования», - говорится в сообщении Минобороны.

По данным оборонного ведомства, командир полка был уволен за отказ ввести оставшийся личный состав в бой. «Большинство военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за отказ вступить в бой», - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Р.Ахмедов