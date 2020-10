Сделка Google и Apple оказалась в центре антимонопольного дела в США

Партнерство Google и Apple Inc. привлекло особое внимание министерства юстиции США, которое во вторник подало антимонопольный иск против дочерней компании Alphabet Inc., пишет The Wall Street Journal.

Google является поисковой системой по умолчанию в браузере Apple Safari. Согласно исковому заявлению, стоимость сделки технологических компаний оценивается в 15-20% годовой прибыли Apple. Это означает, что Google платит $11 млрд, или примерно треть годовой прибыли Alphabet, за поддержание своих позиций на устройствах Apple, которые генерируют примерно половину трафика поисковой системы Google.

Google отказался комментировать эти данные, пишет WSJ.

Власти утверждают, что главный исполнительный директор Apple Тим Кук и глава Google Сундар Пичаи, имена которых не упоминаются в исковом заявлении, встречались в 2018 году, чтобы обсудить возможности сотрудничества для увеличения доходов от поисковой системы.

После этого, как отмечено в тексте искового заявления, один топ-менеджер Apple сказал, что "наше видение заключается в том, что мы работаем как одна компания".

Google и Apple не стали комментировать информацию о встрече их руководителей. Как отмечает WSJ, дружественный тон между Google и Apple говорит о произошедшей в их отношениях перемене. Ранее отношения между двумя компаниями испортились после выхода Android, ставшей конкурентом операционной системы Apple.

Google намерена оспаривать обвинения, и разбирательства по этому делу могут продлиться несколько лет.

"Этот иск не поможет потребителям, - отметил руководитель юридического отдела компании Кент Уолкер. - Он искусственно поддержит низкокачественные поисковые альтернативы, приведет к росту цен на телефоны и к ограничению доступа людей к поисковым сервисам, которые они хотят использовать".

Комментируя партнерство с Apple, Уолкер отметил, что оно "не отличается от соглашений, которые компании обычно заключают для распространения программного обеспечения".

Проверка практик Apple происходит на фоне попыток главы компании увеличить доходы от предоставления услуг в условиях отсутствия роста выручки от продаж iPhone, которая ранее упала с пика, зафиксированного два года назад.

Размер сделки Apple и Google в течение долгого времени оставался секретом для аналитиков. В июне аналитик Bernstein Тони Сакконаги предположил, что Google ежегодно платит $8 млрд, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на устройствах Apple. Другие аналитики считали, что сумма сделки близка к той, которая указана в исковом заявлении.

По мнению Сакконаги, Google пытает не допустить конкуренции со стороны поисковой системы Microsoft Corp. Bing. На Bing приходится примерно 7% поисковых запросов, в то время как доля Google составляет 88%.

Помимо этого, власти США считают, что Google препятствует допуску конкурентов и к устройствам с Android. В отличие от операционной системы Apple, Android может устанавливаться на устройства сторонних производителей, однако Google с помощью жестких контрактных условий обязывает компании использовать свою поисковую систему по умолчанию.

Власти отмечают, что это имеет крайне важное значение, поскольку пользователи редко меняют настройки по умолчанию.

Акции Alphabet подорожали на 1,3% на дополнительных торгах во вторник после роста на 1,4% на основной сессии. Котировки Apple выросли на 0,3% и 1,3% соответственно.