Сделка по новым экономическим стимулам в США может быть достигнута уже на этой неделе - Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси надеется, что сделка по новым мерам поддержки экономики США будет достигнута уже на этой неделе, пишет Bloomberg.
"Таков план. Это то, на что я надеюсь", - сказала она во вторник после очередного телефонного разговора с министром финансов США Стивеном Мнучином.
Белый дом также выразил оптимизм по поводу прогресса в переговорах. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил в эфире CNBC, что "все упорно работают", чтобы достичь соглашения до выходных. В то же время, он подчеркнул сохранение некоторых неурегулированных вопросов.
По словам Медоуза, речь идет не просто о "расхождениях в формулировках и нескольких долларах". "Нам еще есть над чем работать", - добавил он.
Хотя разногласия могут быть преодолены, республиканцы из Сената выступают против объема пакета стимулов, который сейчас обсуждается, пишет Bloomberg. Лидер республиканского большинства Митч Макконнел посоветовал Белому дому не торопиться заключать соглашение до президентских выборов, сообщают осведомленные источники агентства.
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