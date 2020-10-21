Белорусская оппозиция призвала освободить всех задержанных соратников

Координационный совет белорусской оппозиции призывает власти освободить всех задержанных сторонников и прекратить политическое преследование граждан.

"Изменение меры пресечения - не освобождение. Это лишь изменение условий содержания. Освобождение - это полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключённых", - говорится в сообщении КС в среду.

В совете подчеркнули, что пока ни одно уголовное дело не прекращено и ни одно обвинение не снято. Там напомнили, что главными их требованиями является освобождение всех политических заключённых, прекращение политического преследования граждан и проведение новых выборов по международным стандартам.

В последнее время семерым задержанным сторонникам оппозиции изменили меру пресечения.