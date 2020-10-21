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СНГ 21.10.2020 14:03

Белорусская оппозиция призвала освободить всех задержанных соратников

Координационный совет белорусской оппозиции призывает власти освободить всех задержанных сторонников и прекратить политическое преследование граждан.

"Изменение меры пресечения - не освобождение. Это лишь изменение условий содержания. Освобождение - это полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключённых", - говорится в сообщении КС в среду.

В совете подчеркнули, что пока ни одно уголовное дело не прекращено и ни одно обвинение не снято. Там напомнили, что главными их требованиями является освобождение всех политических заключённых, прекращение политического преследования граждан и проведение новых выборов по международным стандартам.

В последнее время семерым задержанным сторонникам оппозиции изменили меру пресечения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]