Белорусская оппозиция призвала освободить всех задержанных соратников

Координационный совет белорусской оппозиции призывает власти освободить всех задержанных сторонников и прекратить политическое преследование граждан.
"Изменение меры пресечения - не освобождение. Это лишь изменение условий содержания. Освобождение - это полное и безоговорочное прекращение заведомо незаконно возбужденных уголовных дел и уголовного преследования всех политических заключённых", - говорится в сообщении КС в среду.
В совете подчеркнули, что пока ни одно уголовное дело не прекращено и ни одно обвинение не снято. Там напомнили, что главными их требованиями является освобождение всех политических заключённых, прекращение политического преследования граждан и проведение новых выборов по международным стандартам.
В последнее время семерым задержанным сторонникам оппозиции изменили меру пресечения.
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