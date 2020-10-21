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Дальнее зарубежье 21.10.2020 14:20

Стороны ливийского конфликта договорились снять ограничения на наземное и воздушное передвижение

Стороны конфликта в Ливии достигли соглашения по открытию воздушного пространства и снятию ограничений при наземном передвижении внутри страны, сообщила в среду спецпосланник ООН по Ливии Стефани Уильямс.

По ее словам, участники встречи, которая проходит в Женеве, также согласились поддерживать "нынешнее состояние спокойствия на передовых и избегать любой эскалации".

В связи с этим Уильямс выразила уверенность в том, что переговоры между сторонами приведут к продолжительному режиму прекращения огня.

"Я настроена довольно оптимистично. На переговорах ощущается атмосфера серьезности", - добавила спецпосланник.

Переговоры по межливийскому урегулированию возобновились в Женеве10 октября.

В рамках этого раунда переговоров запланированы очные встречи участников делегаций, представляющих признаваемое ООН Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.

"Этот раунд переговоров продлится до 24 октября. В Миссии ООН в Ливии надеются, что представители делегаций изыщут решение по всем важным вопросам для того, чтобы достичь полномасштабного и постоянного режима прекращения огня в Ливии", - говорится в коммюнике, распространенном женевским отделением ООН.

Прежний раунд переговоров между противоборствующими в Ливии сторонами состоялся в сентябре в Каире. Тогда участники переговоров выразили готовность регулярно проводить очные встречи для обсуждения деталей по снижению напряженности в регионе.

Они также приняли решение освободить лиц, задержанных в ходе военных операций, и более детально обсудить роль Службы охраны нефтяных объектов на территории страны на следующих встречах.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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