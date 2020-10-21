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АПК 21.10.2020 13:07

Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт овощей и фруктов на 1,8%

Азербайджан в январе-сентябре экспортировал 397 тыс. 338,57 тонн фруктов и овощей на общую сумму $402 млн 132 тыс., сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем-сентябрем 2019 года экспорт овощей и фруктов в количественном выражении увеличился на 1,8%, в стоимостном – на 3,2%.

В общем объеме экспорта в январе-сентябре 2020 года доля плодоовощной продукции составила 3,8%, в структуре ненефтяного экспорта – 31,36%.

В январе-сентябре текущего года за рубеж поставлено 154 тыс. 980,19 тонн томатов на сумму $167 млн 802,36 тыс. (рост в количественном выражении по сравнению с январем-сентябрем 2019г составил 15,5%, в стоимостном – 17,9%).

В отчетном периоде также экспортировались: лесной орех – 11 тыс. 404 т (спад на 30,5%) на $69 млн 218,09 тыс. (спад на 22,1%), яблоки – 37 тыс. 613,08 т (спад на 31,8%) на $15 млн 796,65 тыс. (спад на 30,7%), хурма – 20 тыс. 87,78 т (спад на 25,8%) на $15 млн 686,95 тыс. (спад на 23,5%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]