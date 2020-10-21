В НАТО рассчитывают, что Вашингтон и Москва смогут договориться о продлении СНВ-3 - Столтенберг

В НАТО надеются, что США и Россия смогут согласовать продление договора СНВ-3, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Важное место занимает сейчас будущее договора СНВ-3, действие которого истекает в начале будущего года. Союзники (по блоку НАТО - ИФ) поддерживают продление этого договора и США, и Россией", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции.
"Я приветствую прогресс по этому вопросу, достигнутый в последние дни", - добавил он.
16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год. Срок действия договора, вступившегося в силу 5 февраля 2011 года, истекает в феврале будущего года.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в ответ, что предложение о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, не является решением вопроса.
Накануне МИД РФ заявил, что "Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов".
При этом на Смоленской площади подчеркнули, что "эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".
В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы завершить работу над соглашением о продлении ДСНВ.
"Мы ценим готовность РФ достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы окончательно оформить подлежащее проверке соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это", - сказала Ортагус.
Азербайджан привержен мирным переговорам по Карабаху, несмотря на заявления премьера Армении об отсутствии дипломатического урегулирования - помощник президента
Армения признала гибель 834 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе
Президент Казахстана в беседе с главой Chevron подчеркнул важность своевременной реализации проектов на Карачаганаке
Grand Thornton проведет аудит налоговых деклараций АИК
Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $42,46 за баррель
Власти ЕС заключили контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19
В Азербайджане установлен суточный рекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 7 человек скончались
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 51,4%
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Самиры Мусаевой
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение