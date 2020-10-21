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Дальнее зарубежье 21.10.2020 16:26

В НАТО рассчитывают, что Вашингтон и Москва смогут договориться о продлении СНВ-3 - Столтенберг

В НАТО надеются, что США и Россия смогут согласовать продление договора СНВ-3, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Важное место занимает сейчас будущее договора СНВ-3, действие которого истекает в начале будущего года. Союзники (по блоку НАТО - ИФ) поддерживают продление этого договора и США, и Россией", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции.

"Я приветствую прогресс по этому вопросу, достигнутый в последние дни", - добавил он.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год. Срок действия договора, вступившегося в силу 5 февраля 2011 года, истекает в феврале будущего года.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в ответ, что предложение о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, не является решением вопроса.

Накануне МИД РФ заявил, что "Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов".

При этом на Смоленской площади подчеркнули, что "эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что "заморозка" боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".

В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американская сторона готова немедленно провести переговоры с РФ, чтобы завершить работу над соглашением о продлении ДСНВ.

"Мы ценим готовность РФ достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. США готовы немедленно провести встречу, чтобы окончательно оформить подлежащее проверке соглашение. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это", - сказала Ортагус.

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Тэги: НАТО, СНВ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]