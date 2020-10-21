Министры стран НАТО готовятся решить вопрос о космическом центре альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что министры обороны стран альянса в четверг согласуют создание нового космического центра НАТО при авиабазе Рамштайн в Германии.

"Я ожидаю, что завтра министры согласуют создание нового космического центра НАТО при воздушном командовании альянса в Рамштайне (ФРГ)", - сказал он на пресс-конференции.

"Это будет центральный узел для поддержки миссий НАТО при помощи связи и предоставления спутниковых снимков, распространения информации о потенциальных угрозах для спутников и координации наших усилий в этой жизненно важной сфере", - продолжил он.

По его словам, альянс не преследует цели милитаризации космоса, а НАТО лишь интересует повышение осведомленности о вызовах в этой области.

В то же время он заявил, что ряд стран, включая Россию и Китай, разрабатывает системы, способные "ослеплять", выводить из строя и уничтожать спутники в околоземном пространстве. На фоне этого, напомнил Столтенберг, космос крайне важен для НАТО для обеспечения связи, навигации и для того, чтобы засекать пуски ракет.