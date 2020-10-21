Президент Казахстана в беседе с главой Chevron подчеркнул важность своевременной реализации проектов на Карачаганаке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры по видеосвязи с председателем совета директоров и главным исполнительным директором американской энергокомпании Chevron Майклом Уиртом.
Токаев и Уирт обсудили вопросы реализации нефтяных проектов в Казахстане в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, а также ситуацию на мировом энергетическом рынке, сообщила пресс-служба казахстанского президента в среду.
"Президент коснулся вопросов освоения нефтяного месторождения Карачаганак, указав на необходимость обеспечения своевременной реализации данного проекта и поддержания объема добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год", - говорится в сообщении.
Кроме того Токаев заявил о важности для Казахстана своевременного запуска проекта по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения к 2022 году.
"Он приветствовал деятельность компании по реализации проекта, отметив, что ряд задач выполняется с опережением графика. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов на Тенгизе. В данном контексте он поддержал создание Фонда местного содержания для осуществления совместных инвестиционных проектов", - сообщает пресс-служба.
Также стороны уделили внимание вопросам противодействия пандемии коронавируса.
В частности казахстанский лидер "выразил признательность компании "Тенгизшевройл" за высоко скоординированную работу по предотвращению массового заражения коронавирусной инфекцией и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки".
"Он также поблагодарил Майкла Уирта за предоставление министерству здравоохранения Казахстана медицинских изделий, лекарств и средств защиты на общую сумму $20 млн, организацию визита иностранных врачей и эпидемиологов в страну, а также финансирование строительства инфекционной больницы на 200 коек в Кульсары (в Атырауской области - ИФ-К)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время компания "Тенгизшевройл" реализует проект расширения добычи на Тенгизском месторождении (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд. Доля участия Chevron в ТШО составляет 50%.
В 2019 году консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO), оператор Карачаганака, приступил к проекту по поддержанию максимального уровня добычи на месторождении. Его завершение запланировано на 2020 год. Доля участия Chevron в проекте составляет 18%.
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