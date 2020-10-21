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Регион 21.10.2020 13:55

Столтенберг рассчитывает, что Турции удастся изыскать альтернативы российским С-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал обеспокоенность последствиями, которые может вызвать решение Турции приобрести российские ЗРС С-400.

"Я неоднократно выражал эту обеспокоенность во время встреч в Анкаре", - сказал он, напомнив о несовместимости С-400 с системами, стоящими на вооружении у стран НАТО.

Он также обратил внимание на позицию США, которые заявили в ответ, что Турция не может принимать участие в программе создания передового истребителя-бомбардировщика F-35.

"Я поддерживаю усилия по изысканию альтернатив. Я знаю о контактах между Турцией и США о поставках систем Patriot. Кроме того, у Турции были контакты с европейскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности поставок систем французско-итальянского производства", - отметил Столтенберг.

"Конечно, это решение страны, какое вооружение приобретать, но в то же время для НАТО важны совместимость и интеграция противоракетных и противовоздушных систем, и российские системы - не тот случай", - подчеркнул генсек НАТО.

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Тэги: НАТО, ТУРЦИЯ, С/400, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]