Столтенберг рассчитывает, что Турции удастся изыскать альтернативы российским С-400

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал обеспокоенность последствиями, которые может вызвать решение Турции приобрести российские ЗРС С-400.
"Я неоднократно выражал эту обеспокоенность во время встреч в Анкаре", - сказал он, напомнив о несовместимости С-400 с системами, стоящими на вооружении у стран НАТО.
Он также обратил внимание на позицию США, которые заявили в ответ, что Турция не может принимать участие в программе создания передового истребителя-бомбардировщика F-35.
"Я поддерживаю усилия по изысканию альтернатив. Я знаю о контактах между Турцией и США о поставках систем Patriot. Кроме того, у Турции были контакты с европейскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности поставок систем французско-итальянского производства", - отметил Столтенберг.
"Конечно, это решение страны, какое вооружение приобретать, но в то же время для НАТО важны совместимость и интеграция противоракетных и противовоздушных систем, и российские системы - не тот случай", - подчеркнул генсек НАТО.
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