В Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции расширение американских санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики", - сказал Песков журналистам.
"К сожалению, это стало уже такой неотъемлемой частью, такой несправедливой конкуренцией, ничем не прикрытой такой, рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона", - отметил он.
Песков подчеркнул, что "эта деструктивная линия продолжается не первый год и, конечно же, она наносит вред нашим двусторонним отношениям".
Лавров провел в Москве отдельные встречи с коллегами из Армении и Азербайджана по вопросу прекращения огня в Карабахе - МИД РФ
ПВО Азербайджана уничтожили БПЛА армянских военных в Карабахе
Рустамов: Азербайджан обладал потенциалом вернуть оккупированные территории в Карабахе еще в начале 2000-х годов, но нужна была соответствующая геополитическая ситуация
В Азербайджане установлен суточный рекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 7 человек скончались
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 51,4%
Apple остается самым дорогим брендом в мире 8-й год подряд - Interbrand
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Глава Евросовета призывает Британию определиться со своим будущим
МВД Белоруссии сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину с сентября
Стороны ливийского конфликта договорились снять ограничения на наземное и воздушное передвижение
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Армения: Синдром приобретенного инвестиционного дефицита
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение