Власти ЕС заключили контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти Евросоюза заключили контракт с компанией Johnson & Johnson на поставку вакцины от коронавируса COVID-19.

"Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это позволит нам закупить до 400 млн доз вакцины", - написала фон дер Ляйен у себя в твиттере.

Председатель отметила, что это третий контракт ЕК с компанией-производителем вакцины.

Европейская комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.