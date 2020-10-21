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Здравоохранение 21.10.2020 17:38

Власти ЕС заключили контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти Евросоюза заключили контракт с компанией Johnson & Johnson на поставку вакцины от коронавируса COVID-19.

"Мы подписали контракт с Johnson & Johnson. Это позволит нам закупить до 400 млн доз вакцины", - написала фон дер Ляйен у себя в твиттере.

Председатель отметила, что это третий контракт ЕК с компанией-производителем вакцины.

Европейская комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]