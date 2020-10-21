Глава МВД Чехии, руководящий кризисным штабом по борьбе с COVID-19, заразился коронавирусом

У министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, который возглавляет кризисный штаб по борьбе с COVID-19, подтверждено заражение коронавирусом.
"Видимо, я заразился во время встречи с министром сельского хозяйства. Я нахожусь дома в изоляции, но работаю дистанционно, в том числе участвую во встречах правительства", - написал он в твиттере.
О заражении министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана стало известно в выходные. У других представителей чешского правительства, которые в последнее время контактировали с Томаном, тесты дали отрицательный результат.
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