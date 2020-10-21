В Азербайджане установлен суточный рекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 7 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 714 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 46 тыс. 593, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Впервые суточное число зараженных в Азербайджане превысило 700 человек.

Накануне сообщалось о 584 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще семь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 642 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 448 человек (+176 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 5 тыс. 503 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,072 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 250 тыс. 736 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков