В Азербайджане установлен суточный рекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 7 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 714 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 46 тыс. 593, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Впервые суточное число зараженных в Азербайджане превысило 700 человек.
Накануне сообщалось о 584 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще семь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 642 человек.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 448 человек (+176 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 5 тыс. 503 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,072 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 250 тыс. 736 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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