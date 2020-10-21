Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

20.10 $/bbl   WTI 41.46 0.63 Brent 43.16 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.10.2020 15:06

В Азербайджане установлен суточный рекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 7 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 714 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 46 тыс. 593, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Впервые суточное число зараженных в Азербайджане превысило 700 человек.

Накануне сообщалось о 584 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще семь человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 642 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 448 человек (+176 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 5 тыс. 503 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,072 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 250 тыс. 736 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн - университет Хопкинса В Азербайджане с 4 августа впервые суточное число зараженных COVID-19 превысило 200 В Азербайджане за сутки выявлен 191 новый случай COVID-19 В Армении за сутки 718 заражений COVID-19, скончались девать человек В Азербайджане за сутки выявлено 143 новых случая COVID-19, 2 человека скончались В Азербайджане за сутки выявлено менее 100 новых случаев COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]