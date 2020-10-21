TuranBank в январе-сентябре увеличил активы на 12,7%

Азербайджанский "TuranBank" увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 12,7% - до 551,526 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября равен 342,811 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,8% - ИФ).

Обязательства банка по итогам отчетного периода составили 475,34 млн манатов (рост на 14,6%).

Депозитный портфель банка на конец отчетного периода составил 286,27 млн манатов (рост на 14,6%).

Капитал банка на 30 сентября равен 76,186 млн манатов (рост на 1,9%), уставный капитал - 70,004 млн манатов (без изменений).

По итогам отчетного периода чистая прибыль банка составила 1 млн 414 тыс. манатов, что в 4,3 раза больше показателя января-сентября 2019 года.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.

А.Мамедов