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Финансы 21.10.2020 15:13

TuranBank в январе-сентябре увеличил активы на 12,7%

Азербайджанский "TuranBank" увеличил в январе-сентябре 2020 года активы на 12,7% - до 551,526 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября равен 342,811 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2019г на 0,8% - ИФ).

Обязательства банка по итогам отчетного периода составили 475,34 млн манатов (рост на 14,6%).

Депозитный портфель банка на конец отчетного периода составил 286,27 млн манатов (рост на 14,6%).

Капитал банка на 30 сентября равен 76,186 млн манатов (рост на 1,9%), уставный капитал - 70,004 млн манатов (без изменений).

По итогам отчетного периода чистая прибыль банка составила 1 млн 414 тыс. манатов, что в 4,3 раза больше показателя января-сентября 2019 года.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 29 юридических и физических лиц.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]