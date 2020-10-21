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Дальнее зарубежье 21.10.2020 18:13

ЕС разрабатывает механизмы ответных санкций для США и Китая

Аналитический центр ЕС, Европейский совет по международным отношениям ECFR, разрабатывает меру реагирования на возможные санкции со стороны США и Китая, сообщает в среду газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники и внутренние документы ECFR.

По информации издания, разработка идей для "защиты Европы против принудительных мер" ведется под руководством представителей ФРГ и Франции, в работе задействованы ключевые чиновники, парламентарии и представителей сферы экономики.

Предложения подразумевают формирование экспортного банка ЕС вплоть до создания цифрового евро с тем, чтобы быть независимыми от финансовой системы США. "Общеевропейский инструмент" должен дать ЕС возможность реагировать на санкции ответными санкциями в качестве крайней меры.

"Сотрудники сенаторов США, которые пишут санкционные законы, направленные против фирм ЕС, могли бы в таком случае в свою очередь стать целью санкций. То же самое рассчитано на китайских функционеров, которые прессуют немецкие автоконцерны", - пишет газета.

Также в числе обсуждаемых мер - ограничения на импорт мобильных телефонов из Китая.

Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на директиву госдепа сообщила, что администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" с целью не дать завершить его строительство.

"Государственный департамент расширил спектр санкций против незавершенного и поддерживаемого Россией газопровода, который рассматривается в качестве источника напряженности между Германий, Россией и США", - отмечает издание.

Согласно документу госдепа, ограничительные меры против проекта от 2019 года будут также применяться и к компаниям, которые будут предоставлять услуги или финансирование "для модернизации или установки оборудования" на суда, которые могут быть заняты в проекте.

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Тэги: ЕС, США, КИТАЙ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]