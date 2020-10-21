Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

20.10 $/bbl   WTI 41.46 0.63 Brent 43.16 0.54

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.10.2020 20:59

Baker Hughes получила чистый убыток в III квартале, выручка превысила ожидания

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в третьем квартале текущего года получила чистый убыток, при этом ее скорректированная прибыль на акцию совпала с ожиданиями экспертов, а выручка снизилась слабее прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $170 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $57 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Без учета разовых факторов компания получила прибыль в размере $0,04 на акцию по сравнению с $0,21 на акцию годом ранее. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка компании упала на 34% - до $5,05 млрд с $5,88 млрд годом ранее, но превзошла ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших показатель на уровне $4,78 млрд.

Доходы от обслуживания нефтяных месторождений сократились на 31% в годовом выражении, составив $2,31 млрд. Эксперты оценивали данный показатель в среднем в $2,22 млрд.

Выручка подразделения турбомашинного оборудования и технологических решений увеличилась на 26% - до $1,51 млрд. Консенсус составлял $1,35 млрд.

Доходы в сфере нефтепромыслового оборудования не изменились, составив $726 млн, но превзошли ожидания экспертов на уровне $720,2 млн.

Котировки акций Baker Hughes растут на 1,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании упала на 46,8% и составляет около $13,6 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]