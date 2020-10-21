Baker Hughes получила чистый убыток в III квартале, выручка превысила ожидания

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в третьем квартале текущего года получила чистый убыток, при этом ее скорректированная прибыль на акцию совпала с ожиданиями экспертов, а выручка снизилась слабее прогнозов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $170 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $57 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Без учета разовых факторов компания получила прибыль в размере $0,04 на акцию по сравнению с $0,21 на акцию годом ранее. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.
Выручка компании упала на 34% - до $5,05 млрд с $5,88 млрд годом ранее, но превзошла ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших показатель на уровне $4,78 млрд.
Доходы от обслуживания нефтяных месторождений сократились на 31% в годовом выражении, составив $2,31 млрд. Эксперты оценивали данный показатель в среднем в $2,22 млрд.
Выручка подразделения турбомашинного оборудования и технологических решений увеличилась на 26% - до $1,51 млрд. Консенсус составлял $1,35 млрд.
Доходы в сфере нефтепромыслового оборудования не изменились, составив $726 млн, но превзошли ожидания экспертов на уровне $720,2 млн.
Котировки акций Baker Hughes растут на 1,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании упала на 46,8% и составляет около $13,6 млрд.
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