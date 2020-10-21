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Транспорт и связь 21.10.2020 19:11

Грузия с ноября возобновит регулярное сообщение по 10 зарубежным направлениям

Агентство гражданской авиации Грузии с 1 ноября снимает ограничения на выполнение международных регулярных авиарейсов по 10 зарубежным направлениям.

Как говорится в сообщении ведомства, со следующего месяца отменяются ограничения на выполнение прямых рейсов из Тбилиси в такие города, как Доха, Варшава, Афины, Амстердам, Вена, Берлин, Милан, а также из Кутаиси в Катовице, Вильнюс, Дортмунд.

"Решение о постепенном восстановлении регулярного воздушного сообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации", - заявляет агентство.

При этом ряд ограничений в сфере авиасообщения сохранится до 30 ноября, хотя ранее предполагалось полностью снять ограничения с 1 ноября.

Как сообщалось, власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации уже четыре раза откладывалось, последний раз - до 31 октября. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу, ограничение для этих маршрутов было снято с 13 июля. В настоящее время решаются вопросы увеличения частот на этих направлениях.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]