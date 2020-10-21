Грузия с ноября возобновит регулярное сообщение по 10 зарубежным направлениям

Агентство гражданской авиации Грузии с 1 ноября снимает ограничения на выполнение международных регулярных авиарейсов по 10 зарубежным направлениям.
Как говорится в сообщении ведомства, со следующего месяца отменяются ограничения на выполнение прямых рейсов из Тбилиси в такие города, как Доха, Варшава, Афины, Амстердам, Вена, Берлин, Милан, а также из Кутаиси в Катовице, Вильнюс, Дортмунд.
"Решение о постепенном восстановлении регулярного воздушного сообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации", - заявляет агентство.
При этом ряд ограничений в сфере авиасообщения сохранится до 30 ноября, хотя ранее предполагалось полностью снять ограничения с 1 ноября.
Как сообщалось, власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации уже четыре раза откладывалось, последний раз - до 31 октября. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу, ограничение для этих маршрутов было снято с 13 июля. В настоящее время решаются вопросы увеличения частот на этих направлениях.
Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы.
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