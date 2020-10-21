AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов

AccessBank не остается в стороне от событий, происходящих в эти дни в Карабахе и прилегающих к нему районах страны. Банк подготовил индивидуальные наборы, в которые входят теплая верхняя одежда и нижнее белье, предметы первой необходимости и предметы гигиены. Наборы были отправлены из прифронтовых филиалов AccessBank-а в близлежащие воинские части - для тех, кто присоединился к рядам вооруженных сил.

AccessBank также оказал гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий. Для удовлетворения повседневных потребностей пострадавших жителей Барды и Агджабади, банк отправил им одеяла, мелкую бытовую технику и одноразовую посуду. Эта акция реализована совместно с ASK - Национальной Конфедерацией Предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики.

Следует отметить, что ранее, в связи с известными событиями, AccessBank начал проводить тренинги для сотрудников, работающих в филиалах банка, расположенных в прифронтовых, а также в районах, подвергшихся военным атакам. Основная цель тренингов, проведенных в Барде, Гяндже, Мингячевире и Газахе, заключалась в том, чтобы проинформировать сотрудников филиалов о мерах, которые необходимо предпринимать при чрезвычайных ситуациях, правилах гражданской обороны и оказания первой медицинской помощи.

Будучи ответственным корпоративным гражданином страны, AccessBank планирует продолжать оказывать помощь населению до тех пор, пока сохраняется существующее положение. Коллектив банка солидарен с жителями страны в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана, продолжает оказывать всемерную поддержку населению прифронтовых районов и выражает уверенность в том, что в ближайшее время каждый азербайджанец вернется к себе домой.