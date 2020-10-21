Армения и РФ максимально эффективно взаимодействуют для поиска решения карабахской проблемы - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об эффективном сотрудничестве с Россией по вопросу карабахского урегулирования.

"Я очень высоко оцениваю сотрудничество Армении и России. Мы чувствуем содействие России как стратегического союзника Армении и армянского народа", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке" в среду.

По его словам, между Арменией и Россией существует постоянная связь.

"Мы максимально эффективно взаимодействуем для поиска решения карабахской проблемы. Россия до сих пор сделала максимум и, уверен, будет делать максимум для решения проблемы. В этом я абсолютно не сомневаюсь", - заявил он.