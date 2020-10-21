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Карабахский конфликт 21.10.2020 16:25

Армения и РФ максимально эффективно взаимодействуют для поиска решения карабахской проблемы - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об эффективном сотрудничестве с Россией по вопросу карабахского урегулирования.

"Я очень высоко оцениваю сотрудничество Армении и России. Мы чувствуем содействие России как стратегического союзника Армении и армянского народа", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в "Фейсбуке" в среду.

По его словам, между Арменией и Россией существует постоянная связь.

"Мы максимально эффективно взаимодействуем для поиска решения карабахской проблемы. Россия до сих пор сделала максимум и, уверен, будет делать максимум для решения проблемы. В этом я абсолютно не сомневаюсь", - заявил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]