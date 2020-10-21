Grand Thornton проведет аудит налоговых деклараций АИК

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) определилась с аудитором налоговых деклараций, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Для этого заключен контракт с Grand Thornton на сумму 16,992 тыс. манатов», - отметили в компании.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

А.Мамедов