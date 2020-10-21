Армения признала гибель 834 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Армянская сторона сообщила еще о 62 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.
Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября армянская сторона признала гибель 834 военнослужащих.
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