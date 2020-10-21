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Дальнее зарубежье 21.10.2020 19:40

США и РФ близки к продлению СНВ-3 на год - постпред США при НАТО

Вашингтон и Москва очень близки к заключению договоренностей по продлению СНВ-3, для достижения соглашения усилия должны делать две стороны, заявила в среду постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мы очень близки к соглашению, которое США предложили российским коллегам", - сказала Хатчисон, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса".

"Это двусторонний процесс, в котором мы согласимся на замораживание ядерных боеголовок на год, а Россия согласится с нами на годовое продление СНВ-3 с системой проверок", - добавила Хатчисон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]