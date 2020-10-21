США и РФ близки к продлению СНВ-3 на год - постпред США при НАТО

Вашингтон и Москва очень близки к заключению договоренностей по продлению СНВ-3, для достижения соглашения усилия должны делать две стороны, заявила в среду постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мы очень близки к соглашению, которое США предложили российским коллегам", - сказала Хатчисон, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса".

"Это двусторонний процесс, в котором мы согласимся на замораживание ядерных боеголовок на год, а Россия согласится с нами на годовое продление СНВ-3 с системой проверок", - добавила Хатчисон.