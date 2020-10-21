США и РФ близки к продлению СНВ-3 на год - постпред США при НАТО

Вашингтон и Москва очень близки к заключению договоренностей по продлению СНВ-3, для достижения соглашения усилия должны делать две стороны, заявила в среду постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
"Мы очень близки к соглашению, которое США предложили российским коллегам", - сказала Хатчисон, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса".
"Это двусторонний процесс, в котором мы согласимся на замораживание ядерных боеголовок на год, а Россия согласится с нами на годовое продление СНВ-3 с системой проверок", - добавила Хатчисон.
Главы МИД Азербайджана и Турции обменялись мнениями о ситуации в регионе
Генсек НАТО призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Азербайджан взял под контроль еще 22 населенных пункта в Карабахе - президент Алиев
Глава польской газовой компании PGNiG подал в отставку, не проработав и года
Газпром отмечает существенный рост поставок в Германию начиная с августа
Baker Hughes получила чистый убыток в III квартале, выручка превысила ожидания
Власти ЕС заключили контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19
В Азербайджане установлен суточный рекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 7 человек скончались
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-сентябре увеличился на 51,4%
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Самиры Мусаевой
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение